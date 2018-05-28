Национальный аэропорт Минск признали лучшим в СНГ в 2017 году

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный аэропорт Минск стал победителем конкурса "Лучший аэропорт стран - участниц СНГ" по итогам работы за 2017 год, сообщили БЕЛТА в пресс-службе аэропорта.

В Москве 23 мая состоялось годовое отчетное собрание членов ассоциации "Аэропорт" гражданской авиации стран - участниц СНГ, на котором подведены итоги работы за 2017 год и награждены победители конкурса.

"Национальный аэропорт Минск стал победителем в номинации "Лучший аэропорт стран - участниц СНГ" по итогам работы за 2017 год с объемом перевозок более 1 млн пассажиров. В ходе церемонии награждения минский аэропорт был удостоен почетной грамоты ассоциации и кубка "Лучший аэропорт стран СНГ" за 2017 год", - рассказали в пресс-службе.

Конкурс проводится ежегодно. Минский аэропорт является членом ассоциации с 1997 года.

Ассоциация "Аэропорт" гражданской авиации образована 18 декабря 1990 года. Это негосударственная, некоммерческая организация, которая создана для координации деятельности ее членов, расширения их деловых возможностей, представления и защиты интересов.

Конкурс "Лучший аэропорт стран СНГ" проводится для поощрения аэропортов, добившихся наивысших результатов в производственной деятельности и внесших значительный вклад в развитие гражданской авиации. Предприятия-участники оцениваются по таким показателям, как развитие маршрутной сети, обеспечение безопасности полетов, развитие материально-технической базы, повышение качества обслуживания пассажиров.

РУП "Национальный аэропорт Минск" - первый международный аэропорт Беларуси, сертифицированный в соответствии с международным стандартом ISO 9001 комплексно по всем направлениям деятельности. Полеты из столичного аэропорта выполняются более чем по 40 международным направлениям Европы, Ближнего Востока и других регионов.-0-