Национальный аэропорт Минск провел акцию #утолижаждусНАМи

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный аэропорт Минск сегодня провел акцию для пассажиров и гостей #утолижаждусНАМи. Такая информация размещена на сайте аэропорта, сообщает БЕЛТА.

На протяжении нескольких часов все желающие могли угоститься питьевой водой, охладиться, измерить артериальное давление и получить квалифицированные советы медицинского работника, как правильно вести себя в жаркую погоду.

"Очень приятно, что наша акция получила большой отклик. Пассажиры и гости аэропорта с удовольствием охлаждались питьевой водой и воспользовались возможностью пообщаться с медиками на тему своего здоровья во время ожидания рейса. Эта акция не будет разовой. Надеюсь, что #утолижаждусНАМи станет доброй традицией в летний период", - сказала пресс-секретарь Национального аэропорта Минск Ромина Саматханова.

Фельдшер пассажирского здравпункта аэропорта Марина Руденко напомнила, что в жару в группу риска входят люди старше 55 лет, дети до 3 лет, люди с хроническими заболеваниями. "Для того чтобы не пострадать в знойный период, стоит избегать прямых солнечных лучей и по возможности ограничить время пребывания на улице. Нельзя увеличивать физическую нагрузку. Следует пить больше жидкости и есть фрукты - это основной поставщик минеральных солей и витаминов. Лучше пить кипяченую, остуженную до комнатной температуры воду или негазированную минералку. Важно, чтобы вода не была холодной, так как в жару увеличивается риск заболеть ангиной и ОРЗ в связи с снижением иммунитета. Стоит носить светлую просторную одежду из натуральных тканей и головные уборы", - посоветовала медик.

На территории аэровокзального комплекса расположены кулеры с бесплатной питьевой водой. Пассажиры и гости минского аэропорта могут в любое время воспользоваться данной услугой.-0-