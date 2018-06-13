Национальный аэропорт Минск с 15 июня поднимает цены за автостоянку

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тарифы на услуги платной охраняемой круглосуточной автостоянки в Национальном аэропорту Минск дорожают с 15 июня. Это следует из прейскуранта, размещенного на сайте аэропорта.
При хранении автомобиля до часа подорожание составляет с Br1,5 до Br2, стоимость услуги долгосрочного размещения машины повышается с Br6 до Br12 за сутки, с Br69 до Br120 - за период свыше 27 суток до месяца.
Охраняемая круглосуточная автостоянка на 1235 машино-мест для посетителей РУП "Национальный аэропорт Минск" находится перед въездом на контролируемую территорию. Используется автоматическая система учета времени и движения с видеофиксацией. При въезде на автостоянку водитель транспортного средства должен нажать кнопку на паркомате и получить разовый билет со штрих-кодом.-0-
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