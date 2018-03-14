14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный аэропорт Минск возобновил прием рейсов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в аэропорту.

Самолеты, которые ранее были перенаправлены на запасные аэродромы в Гомель и Вильнюс, где совершили посадку, вылетели в Минск.

Как сообщалось, сегодня вечером Национальный аэропорт Минск временно не принимал самолеты из-за густого тумана. Некоторые рейсы были задержаны или отменены. При этом ограничений на вылет не было.

Актуальная информация о расписании прилетов и вылетов самолетов из аэропорта размещена в онлайн-табло на сайте воздушной гавани.-0-