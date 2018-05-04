Национальный аэропорт Минск запускает программу "Тайный пассажир"

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный аэропорт Минск запускает программу мониторинга качества услуг "Тайный пассажир - 2018", сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт аэропорта.
Программа поможет узнать мнения, отзывы и пожелания людей, воспользовавшихся услугами Национального аэропорта. "На основании полученной информации администрация сможет принимать оперативные решения по улучшению качества обслуживания, делая аэропорт более комфортным, безопасным и гостеприимным", - отметили представители аэропорта.
Участниками программы могут стать инициативные пассажиры, заинтересованные в повышении качества сервиса в Национальном аэропорту Минск.
Для официальной регистрации в качестве участника нужно составить заявку по образцу, размещенному на сайте аэропорта и отправить ее по адресу quality@airport.by. Зарегистрированный участник будет заполнять чек-лист после каждого полета (вылет или прилет) через Национальный аэропорт Минск любой авиакомпанией. Чек-лист составлен по системе пятибалльной оценки, применяемой в исследованиях Международного совета аэропортов (ACI).
Пассажиров попросят оценить таможенный и паспортный контроль, предполетный досмотр, обслуживание по прилету (доставка с борта до здания терминала, выдача багажа и т. д.) и др. Участники программы также смогут поделиться мнением о недостатках и достоинствах сервиса Национального аэропорта Минск по сравнению с другими аэропортами и высказать предложения по улучшению качества обслуживания.
Целью программы станет улучшение сервиса в соответствии с лучшими международными практиками аэропортовых услуг и ожиданиями клиентов Национального аэропорта Минск.
Подробности программы "Тайный пассажир" можно узнать на сайте аэропорта.-0-
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