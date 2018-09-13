Национальный детский технопарк планируется открыть к 2020 году в Минске

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный детский научно-технологический парк планируется открыть к 2020 году в Минске. Об этом, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, сообщила главный специалист управления социальной, воспитательной и идеологической работы главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Татьяна Драпакова.
"В правительство внесен проект указа по разработке и открытию национального детского технопарка. Этим документом будет регулироваться деятельность учреждения, определены участники, - проинформировала Татьяна Драпакова. - К 2020 году планируется открытие детского технопарка".
По ее словам, сейчас ведется разработка документации на стадии формирования проектной сметы.-0-
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