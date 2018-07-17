Национальный форум по ЦУР планируется провести в Беларуси в январе 2019 года

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный форум по Целям устойчивого развития планируется провести в Беларуси в январе 2019 года. Об этом сообщила сегодня журналистам национальный координатор по достижению ЦУР, заместитель председателя Совета Республики Марианна Щеткина по итогам встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.
"Должен разрабатываться системный подход и нужно обмениваться опытом. Это не политическая платформа, это площадка для обсуждения того, как мы будем жить дальше. Конечно, хорошо и комфортно, но для этого мы должны прикладывать определенные усилия. Мы хотели бы обсудить это в январе на национальном форуме", - сказала Марианна Щеткина.
Планируется, что в мероприятии примут участие представители власти, гражданского общества, бизнеса и академических кругов. Главным вопросом для обсуждения станет Национальная стратегия устойчивого развития до 2035 года, которая разрабатывается в Беларуси межведомственной группой.
"Возглавляет эту работу Министерство экономики. В декабре стратегия должна уже быть предложена. Но для того, чтобы она была более эффективной, чтобы услышать мнения различных слоев населения, ветвей власти, мы предложили обсудить ее на национальном форуме. И самое главное не мнения, а предложения", - подчеркнула национальный координатор.
Марианна Щеткина рассказала, что для организации работы по достижению ЦУР в Беларуси сформирован ряд совещательных и консультативных органов. В их числе Совет по устойчивому развитию, состоящий из групп по экономике, экологии, социальным вопросам, мониторингу и оценке, а также парламентская группа, партнерская группа открытого характера. На региональном уровне созданы группы устойчивого развития из представителей местной власти, деловых кругов и общественных организаций.
"Мы внесли изменения в законопроект о нормативно-правовых актах для того, чтобы тема устойчивости обязательно прослеживалась", - отметила она.
Повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030 года государства - члены ООН приняли 25 сентября 2015 года. Она включает список из 17 целей, направленных на ликвидацию бедности, борьбу с неравенством и несправедливостью, а также на решение проблем, связанных с изменением климата. Беларусь уже предприняла ряд важных шагов для достижения ЦУР. Правительством одобрена Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития на период до 2030 года.
Беларусь также выступила с предложением о формировании международного партнерства национальных координаторов. Так, в региональном форуме, который прошел в Минске в феврале этого года, приняли участие представители из 36 стран, а белорусская инициатива получила высокую оценку.-0-
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