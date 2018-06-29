Нацизм, шовинизм и тоталитарные идеологии должны стать закрытой главой в истории - Дуда

29 июня, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Нацизм, шовинизм и тоталитарные идеологии должны стать закрытой главой в истории человечества. Об этом говорится в обращении Президента Польши Анджея Дуды к участникам мероприятия, посвященного памяти жертв нацизма, на территории бывшего лагеря смерти "Тростенец". Текст обращения во время митинга-реквиема озвучил государственный секретарь канцелярии Президента Польши Кшиштоф Щерский, передает корреспондент БЕЛТА.

"Существуют различные карты Европы. Есть карты красивых городов, прекрасных храмов и дворцов, музеев и университетов. Есть карты торговых путей и паломнических маршрутов, чарующих красот природы. К сожалению, в XX веке появилась еще одна особая карта. Ужасающая карта немецких нацистских концентрационных лагерей и лагерей смерти. Карта еврейских гетто и мест массовых казней в период Второй мировой войны", - отметил в обращении Анджей Дуда.

По словам Президента Польши, поражает и то, что преступники полностью осознавали моральную квалификацию своих зверств. Об их осведомленности свидетельствуют их намерения стереть следы своих преступлений - в октябре 1943 года персонал концлагеря начал сжигать эксгумированные человеческие останки на деревянных помостах.

"Сегодня вместе со всеми вами я отдаю дань уважения памяти убитых мужчин, женщин и детей. С болью думаю о мучениях, которые пришлось испытать на этой земле польским гражданам. Присоединяюсь к молитве всех, кто прибыл сюда, чтобы склонить головы перед тысячами невинных жертв немецких преступников и их пособников - людей, которыми завладела идеология ненависти и презрения", - говорится в обращении.

Анджей Дуда также подчеркнул, что нет и не может быть какого-либо оправдания заявлениям и действиям, которые ставят одни народы выше других. "В XXI веке не может быть приемлемым унижение и преследование людей по причине расовой, религиозной принадлежности или социального статуса. Отдавая дань памяти жертвам Малого Тростенца, Благовщины, Шашковки и других мест уничтожения, давайте сделаем все возможное, чтобы нацизм, шовинизм и тоталитарные идеологии стали закрытой главой в истории человечества", - призвал он.-0-