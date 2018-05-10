Нацпарку "Нарочанский" выделят более Br1,3 млн на борьбу с рыжим сосновым пилильщиком

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальному парку "Нарочанский" выделят более Br1,3 млн на борьбу с рыжим сосновым пилильщиком. Соответствующая информация содержится в постановлении Совмина от 8 мая 2018 года №342, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства.

Согласно документу, Совет Министров поручил Министерству финансов выделить во II квартале 2018 года за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете на финансирование расходов, связанных со стихийными бедствиями, авариями и катастрофами, Управлению делами Президента Беларуси для государственного природоохранного учреждения "Национальный парк "Нарочанский" Br1,359 млн.

Средства будут направлены на реализацию в лесном фонде лесозащитных мероприятий по борьбе с рыжим сосновым пилильщиком.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.-0-