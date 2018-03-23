Научная разработка БГУ получила высшую награду выставки в Санкт-Петербурге

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Научные разработки БГУ удостоены специального приза, двух золотых, 11 серебряных медалей и 4 дипломов на конкурсе "Лучший инновационный проект и лучшая научно-техническая разработка года", сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

Состязание завершилось 22 марта в рамках XXIII Международной выставки-конгресса "Высокие технологии. Инновации. Инвестиции" (HI-TECH'2018) в Санкт-Петербурге.

Одна из высших наград конкурса "Специальный приз" присуждена линейке фитосолей серии "Универсум" с пониженным содержанием хлористого натрия. Разработку представили Унитехпром БГУ и Местный фонд "Научно-технологический парк". Награды БГУ удостоен в номинации "Успешное продвижение товара на рынок".

Золотой медалью отмечена научная инновация "Технологический процесс нанесения ультрачерных пленок на детали оптико-электронной аппаратуры изделий аэрокосмической техники", представленная НИИ ФХП БГУ, а также "Компьютеризированная медицинская установка общей гипертермии "Птичь-М", разработанная факультетом радиофизики и компьютерных технологий БГУ, Унитехпромом БГУ и РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н.Александрова.

Среди серебряных призеров - полный инновационный цикл создания витаминных и минеральных комплексов, предназначенных для реализации и промышленного применения при производстве хлебобулочных и экструзионных продуктов повышенной пищевой и биологической ценности для беременных и кормящих женщин (Унитехпромом БГУ и ГП "Белтехнохлеб"), технология получения казеина из обезжиренного молока с использованием хитозана, а также медицинское средство для ранозаживления на основе нанокомплексов циклодекстрина с куркумином (оба проекта представлены биологическим факультетом БГУ).

На конкурс от БГУ было заявлено 18 разработок, все они удостоены наград. Всего в этом году в Санкт-Петербурге комиссия определила обладателей пяти специальных призов, 23 золотых и 53 серебряных медалей. Эксперты оценили 125 инновационных проектов и разработок в области машиностроения, металлургии, металлообработки, приборостроения, робототехники, нанотехнологий, информационных и образовательных технологий, экологии, биотехнологий, медицины и др. Участниками состязания стали 55 компаний и организаций России, Беларуси и Украины. Впервые свои проекты представили российская горнорудная компания "АЛРОСА" и Чеченский государственный университет.-0-