Научно-практическая конференция к 95-летию со дня рождения Гейдара Алиева пройдет в Минске

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная научно-практическая конференция, посвященная 95-летию со дня рождения общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева, пройдет в Минске 11 мая, сообщили БЕЛТА в посольстве Азербайджана в Беларуси.
Мероприятие состоится в здании Национальной библиотеки. В нем примут участие ученые, дипломаты, депутаты, представители государственных и общественных организаций.
10 мая экс-президенту Азербайджана, видному государственному деятелю Советского Союза, первому заместителю председателя Совета Министров СССР, дважды Герою Социалистического Труда Гейдару Алиеву исполнилось бы 95 лет. В память о нем в самом Азербайджане и других странах проходят мероприятия, посвященные этой дате.-0-
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