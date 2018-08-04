Научно-технологический центр по производству лекарств построят в Беларуси с участием индийской Cipla Limited

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Научно-технологический центр по производству лекарств построят в Беларуси с участием индийской фармацевтической компании Cipla Limited, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Национальной академии наук.

Делегация компании Cipla Limited посетит Беларусь 5-8 августа. Цель визита - обсуждение перспективных механизмов расширения взаимодействия между НАН Беларуси и организациями Индии, презентация перспективных направлений сотрудничества, проведение переговоров с руководством НАН, а также обсуждение концепции Научно-технологического центра имени Юзефа Хамида, создаваемого на базе ГП "Академфарм".

Планируется, что в этом центре производство новейших лекарственных средств будет идти по полному циклу - от научной идеи до производства.

Компания Cipla Limited, основанная в 1935 году, занимается разработкой, химическим синтезом и производством более 1,5 тыс. наименований готовых лекарственных средств в различных формах. Cipla Limited производит противоопухолевые, бронхолитические средства, кортикостероиды, иммунодепрессанты, химиотерапевтические, антиретровирусные средства, антибиотики, антидепрессанты и др. Cipla Limited присутствует в 150 странах мира.-0-