Научно-технологический центр по производству лекарств создадут на базе "Академфарма"

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Научно-технологический центр имени Юсуфа Хамида создадут на базе государственного предприятия "Академфарм" Национальной академии наук Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.

Планируется, что производство новейших лекарственных средств в этом центре будет осуществляться по полному циклу - от научной идеи до производства. Он будет построен с помощью индийской стороны.

Церемония торжественного открытия ландшафтного комплекса в честь начала строительства центра состоится 6 августа на базе "Академфарма". В мероприятии примет участие делегация индийской фармацевтической компании Cipla Limited во главе с председателем правления, доктором Юсуфом Хваджа Хамидом, почетным членом Национальной академии наук Беларуси.

Делегация компании Cipla Limited будет находиться в Беларуси 5-8 августа. Цель визита - обсуждение перспективных механизмов расширения взаимодействия между НАН Беларуси и организациями Индии, презентация перспективных направлений сотрудничества, а также обсуждение концепции Научно-технологического центра.

Юсуф Хваджа Хамид является одним из ведущих индийских ученых. Он родился 25 июля 1936 года в Вильнюсе (Литва), вырос в Бомбее (ныне Мумбаи). Хамид защищал докторскую диссертацию по химии в Кембридже. За пределами Индии он в первую очередь известен тем, что стремится обеспечить препаратами для борьбы со СПИДом и другими тяжелыми заболеваниями пациентов в беднейших странах мира. В 2009 году в Кембридже при Колледже Христа открылся Центр Юсуфа Хамида. Он 16 ноября 2017 года был единогласно избран почетным членом Национальной академии наук Беларуси во время сессии Общего собрания НАН.

Индийская транснациональная компания Cipla Limited, основанная в 1935 году, осуществляет разработку, химический синтез и производство более 1,5 тыс. наименований готовых лекарственных средств в различных формах. Она производит противоопухолевые, бронхолитические средства, кортикостероиды, иммунодепрессанты, химиотерапевтические, антиретровирусные средства, антибиотики, антидепрессанты. Cipla Limited присутствует в 150 странах мира.-0-