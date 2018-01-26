Научные организации должны активно заниматься продвижением своих разработок - Гусаков

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Научные организации должны активно заниматься продвижением своих разработок, заявил председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси Владимир Гусаков во время республиканского собрания научной общественности, передает корреспондент БЕЛТА.

"Нам нужно позиционировать свои научные результаты и возможности, поэтому одним из требований к нашим академическим институтам стало формирование брендов своих организаций. Это не только известность и узнаваемость, но и потенциальные заказчики исследований и разработок, повышение престижа ученых. С этой же целью мы решили организовать новый конкурс - "Ученый года", - сказал Владимир Гусаков. Звание "Ученый года НАН Беларуси-2017" присвоено генеральному директору ГНПО "Химический синтез и биотехнологии" - директору Института микробиологии НАН Эмилии Коломиец.

Традиционными стали конкурсы по определению топ-10 и топ-100 лучших разработок НАН Беларуси за год. "Государство, общество ждут от науки конкретных результатов, которые позволят не только получить новое знание, но и повысить конкурентоспособность экономики. С целью выявления наиболее успешных результатов научной деятельности мы и проводим подобные конкурсы", - отметил председатель Президиума НАН.

Он подчеркнул, что 2017 год - Год науки - стал знаменательным для всей белорусской интеллектуальной общественности. "В прошлом году мы провели более 60 мероприятий по пропаганде достижений отечественной науки - конгрессов, симпозиумов, конференций и выставок. Белорусские ученые получили возможность по-новому раскрыться, показать весь свой потенциал. Конечно, главным событием Года науки стал II Съезд ученых Беларуси. Мы подвели итоги работы белорусских ученых за последние десять лет. На новый уровень вышла отечественная медицина и фармация, обеспечена продовольственная безопасность и экспортно ориентированное развитие многих отраслей национальной экономики. Создается научный задел и формируются условия для совершенно нового этапа развития белорусского общества. В стратегии "Наука и технологии: 2018-2040" намечены основные направления этого пути", - добавил Владимир Гусаков.

Республиканское собрание научной общественности прошло сегодня в Минске. Это мероприятие посвящено Дню белорусской науки. В честь праздника была организована также выставка научно-технических достижений Беларуси. Свои разработки представили организации НАН, Министерства образования, МЧС, Министерства промышленности, концерна "Белнефтехим", Министерства связи и информатизации, Министерства сельского хозяйства и продовольствия, Госстандарта, Государственного военно-промышленного комитета и другие.-0-