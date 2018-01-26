Научные разработки в области медицины, фармации и IT белорусы считают самыми перспективными

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Научные разработки в области медицины и фармации, а также информационных технологий белорусы считают самыми перспективными. Об этом и других итогах исследования, проведенного учеными Института социологии НАН Беларуси, корреспонденту БЕЛТА рассказал директор института, доктор социологических наук, профессор Игорь Котляров.

Особый интерес, по мнению Игоря Котлярова, представляют ответы респондентов на вопрос "Какие научные направления, по вашему мнению, сегодня наиболее важны для социально-экономического и культурного развития нашей страны?" Вот как распределились ответы:

Медицина и фармация - 57,1%;

Информационные технологии - 43,3%;

Энергетика, энергоэффективность и энергосбережение - 34,4%;

Агропромышленный комплекс и продовольственная безопасность - 33,2%;

Экология и рациональное природопользование - 31,0%;

Машиностроение и приборостроение - 25,9%;

Национальная экономика, история и культура - 22,5%;

Биотехнологии - 20,6%;

Микро- и наноэлектроника - 18,6%;

Космические технологии - 15,1%;

Лазерная физика - 14,9%.

"Ответы показывают перспективы реального развития национальной науки, которую, кстати, более 70% респондентов, ответивших на вопросы анкеты, включили в число национальных приоритетов белорусского государства, - отметил Игорь Котляров. - Без надлежащего развития науки невозможно обеспечить инновационное развитие государства и создание высоких технологий, повысить качество жизни, уровень медицины и энергетики, образования и культуры, сохранить экологическое благополучие и бороться с загрязнением воздуха".

Данные опроса показали, что академическая модель организации научных исследований на современном этапе развития белорусского общества направлена на прикладное их применение. Ученые НАН Беларуси видят результаты своих трудов и реальное их использование. В качестве примеров можно привести создание суперкомпьютерных и космических технологий, беспилотных летательных аппаратов и т.д. Замечает практический эффект и население страны - об этом заявили более четырех пятых респондентов.

Согласились с утверждением, что в Беларуси достаточно высокий уровень развития науки, если сравнивать со странами СНГ и Западной Европы, 67,2% респондентов, 29,9% сказали "нет", остальные затруднились ответить. То, что с каждым годом значение отечественной науки в повышении конкурентоспособности национальной экономики повышается, верным считают 70,4% опрошенных, неверным - 26,4%.

Сегодня успехи и достижения белорусских ученых в различных областях фундаментальной и прикладной науки признаны мировым сообществом, а по ряду научных направлений отечественные ученые имеют прорывные открытия мирового уровня - 71,2% поддержали, 25,3% не согласились. И еще 75,3% респондентов признали НАН главной научной организацией страны и самой эффективной формой организации фундаментальной и прикладной науки.-0-