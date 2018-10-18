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Научные секции Форума регионов Беларуси и Украины соберут более 100 представителей вузов

Общество 18.10.2018 | 16:09
Фото из архива
Фото из архива

18 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Научно-образовательные секции с участием представителей высшей школы двух стран состоятся во время I Форума регионов Беларуси и Украины, который пройдет 25-26 октября в Гомеле. Об этом сообщил сегодня журналистам начальник главного управления образования Гомельского облисполкома Сергей Порошин, передает корреспондент БЕЛТА.

В течение двух дней ученые, специалисты, работники высшей школы Беларуси и Украины будут обсуждать актуальные вопросы взаимодействия, расширения партнерских отношений, делиться опытом работы. Планируется, что участие в секциях "Беларусь и Украина: межуниверситетская интеграция в научной сфере" и "Белорусско-украинское сотрудничество в образовательной сфере и молодежной политике" примут более 100 представителей высшей школы из двух стран.

Мероприятия будут проходить на двух площадках - в Гомельском государственном университете имени Ф.Скорины и Гомельском государственном техническом университете имени П.О.Сухого.

"Итогом работы станут соглашения, договоры о взаимодействии в образовательной, научной, молодежной деятельности, о взаимных обменах между вузами двух стран студентами, учеными, специалистами. Также на уровне министерств двух стран планируется подписание программы о сотрудничестве в сфере образования", - отметил Сергей Порошин.

Кроме того, участники секций посетят выставки научных разработок, промышленной продукции. "Наши коллеги из Украины познакомятся с белорусским историко-культурным наследием, достижениями в сфере науки и экономики, инновационным, творческим потенциалом", - добавил начальник главного управления образования.-0-

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Теги
Беларусь, вузы, Гомель, наука, Украина, форумы
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