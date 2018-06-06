Научный потенциал Беларуси презентован на Сардинии

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дни белорусской науки на Сардинии проходят с 4 по 9 июня при участии Национальной академии наук Беларуси, сообщил БЕЛТА почетный консул Беларуси в городе Кальяри (Сардиния) Джузеппе Карбони.

"На протяжении всех этих лет тесные дружеские и деловые контакты между НАН Беларуси и организациями Сардинии расширялись и крепли. Подписанные соглашения о сотрудничестве с университетом Кальяри, аэрокосмическим консорциумом региона Сардиния, научно-технологическим парком Сардинии Porto Conte Ricerche являются доказательством этих крепких отношений", - отметил Джузеппе Карбони.

По приглашению почетного консульства Беларуси белорусский научный потенциал на Сардинии представит главный ученый секретарь НАН Александр Кильчевский, который возглавил делегацию Национальной академии наук. Белорусская делегация в сопровождении Джузеппе Карбони будет принята с официальным визитом в Президиуме автономного региона Сардиния руководителем отдела международных отношений регионального правительства Джованной Медде.

Развитие сотрудничества с университетом Кальяри будет обсуждаться на официальных переговорах с участием ректора университета профессора Марии Дель Зомпо, проректора по международному сотрудничеству профессора Алессандры Каруччи и проректора по научным исследованиям профессора Микаэлы Морелли, а также во время встреч и переговоров в лабораториях научных центров университета.

Важная часть мероприятий программы будет посвящена дальнейшему развитию сотрудничества в области исследований, связанных с долголетием и нутригеномикой. Белорусская делегация посетит лабораторию Всемирного сообщества долголетия. Эта организация создана на Сардинии для изучения и оценки вопросов долголетия и пропаганды активного образа жизни среди населения пожилого возраста. Сардиния входит в мировой список "голубых зон" - пяти регионов мира с наибольшим количеством долгожителей.

Церемония закрытия Дней белорусской науки на Сардинии запланирована на 9 июня в зале заседаний Городского совета депутатов мэрии Кальяри - столице автономного региона.

Дни белорусской науки проводятся совместно с автономным регионом Сардиния, университетом Кальяри, Всемирным сообществом долголетия и под патронатом посольства Беларуси в Италии.-0-