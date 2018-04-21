Назаренко: посещение малой родины дает серьезный стимул для движения вперед

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Государственного комитета по стандартизации Виктор Назаренко во время республиканского субботника принял участие в благоустройстве братской могилы, расположенной недалеко от деревни Александровка Калинковичского района Гомельской области, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Госстандарта.

На своей малой родине - в деревне Александровка - Виктор Назаренко бывает регулярно, что является законом его семьи. "Каждый раз посещая родные места, получаешь очень серьезный душевный стимул. Если в работе или в жизненных делах появляются проблемы, то, побывав дома, становишься более уверенным. Это стимул для дальнейшего движения вперед", - сказал он.

Вместе с председателем комитета в благоустройстве братской могилы трудились учащиеся Малоавтюковской средней школы, представители местной власти и Калинковичского центра стандартизации, метрологии и сертификации. Были покрашены постаменты памятника и мемориальных плит, ограждение, благоустроена территория.

Братская могила возле деревни Александровка - место захоронения советских воинов 2-го и 7-го гвардейских кавалерийских, 9-го гвардейского и 89-го стрелкового корпусов, погибших в ноябре 1943 - январе 1944 годов. В этот период здесь шли ожесточенные бои за освобождение деревень Автюки и Александровка и Калинковичей. Памятник-скульптура воина с автоматом в руках был установлен на Братской могиле в 1975 году к 30-летию Великой Победы.-0-