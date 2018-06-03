Названы победители конкурса "Золотое перо "Белой Руси" - 2018"

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подведены итоги республиканского конкурса работ творческой молодежи "Золотое перо "Белой Руси" - 2018", сообщили БЕЛТА в Министерстве информации.

Это творческое состязание среди учащейся и рабочей молодежи, членов клубов юных журналистов, а также молодых корреспондентов районных, городских газет, телевидения, интернет-сайтов проводит республиканское общественное объединение "Белая Русь" при поддержке министерств образования и информации Беларуси. В республиканском финале в нынешнем году участвовало 99 работ, ставших лучшими на районных и областных этапах. Их авторы - молодые люди в возрасте до 30 лет, а в номинации "Беларусь - страна твоих возможностей" - от 12 до 17 лет.

Победители определялись в четырех номинациях. В конкурсе эссе, отражающих взгляд автора на современные медиа и роль молодежи в жизни общества, "Медиа III тысячелетия" лучшей признана работа Натальи Рогожкиной из Дзержинска. В номинации "Беларусь - страна твоих возможностей" победил Кирилл Анацко из деревни Корени Светлогорского района с публикацией о перспективах современной молодежи в Беларуси. За лучшую художественную фотографию о семейном отдыхе и туризме в Беларуси в номинации "Вместе весело шагать" отмечена Анна Войткун из горпоселка Радунь Вороновского района. И, наконец, в номинации "Мастер своего дела" победила Вероника Пакшис из Лиды за видеопроект о людях, которые нашли свое призвание в профессии.

Работы-победители будут размещены на сайтах и печатных версиях региональных и республиканских СМИ, а также на сайтах организационных структур РОО "Белая Русь". Участники, занявшие призовые места, будут награждены дипломами и специальными подарками или денежными призами.-0-