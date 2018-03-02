2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Названы победители конкурсов "Лучший книжный магазин" и "Мастер полиграфии". Церемония награждения по итогам впервые проведенных конкурсов прошла на XXV Минской международной книжной выставке-ярмарке, передает корреспондент БЕЛТА.

Лидером среди книжных магазинов страны профессиональное жюри назвало Центральный книжный в Минске, а лучшим столичным магазином названа "Академкнига". Определены лучшие региональные торговые объекты: "Дружба" в Бресте, "Глобус" в Витебске, "Книжный мир" в Гомеле, "Раніца" в Гродно, "Мысль" в Могилеве, "Спадчына" в Молодечно. Отдельно выделен лучший книжный магазин по реализации детских книжных изданий. Диплом победителя в этой номинации у столичного магазина "Букашкин дом".

Кроме того, вручены дипломы в специальных номинациях "Открытие года" и "Читаем вместе" книжным магазинам "Эксмо АСТ Cash&Carry" и "Букваешка" соответственно, а также победителям персональных номинаций "Лучший руководитель книжного магазина" и "Лучший специалист книжной торговли".

Республиканский конкурс "Мастер полиграфии" проводился для демонстрации достижений в полиграфической отрасли и определения перспективных направлений ее развития.

Дипломов I и III степеней за "Лучшее полиграфическое исполнение книжного издания" удостоен полиграфкомбинат имени Якуба Коласа за печать книги-фотоальбома "Минск сквозь века" и литературно-художественного издания "Пялёсткі лотаса і хрызантэмы", второй степени - ООО "Юстмаж" за печать книги-фотоальбома "Несвиж. Дворцово-парковый ансамбль".

Минская типография победила в номинации "Лучшее полиграфическое исполнение рекламной продукции" с рекламным буклетом "30 лет вместе. Минская типография", а Могилевская областная укрупненная типография имена Спиридона Соболя получила диплом второй степени за корпоративное издание "Наследники Спиридона Соболя".

Дипломы за "Лучшее исполнение бумажно-беловой продукции" вручены ОАО "Красная звезда" (I степени), ОАО "Полиграфкомбинат имени Якуба Коласа" (II степени), РУП "Бобруйская укрупненная типография им. А.Т.Непогодина" (III степени). Бобруйская типография стала также лучшей в упаковке из картона и бумаги, а диплом II степени у Минской типографии.

Дипломы получили и победители персональных номинаций "За лучший дизайн в полиграфии" и "Мастер полиграфии".

Союз издателей и распространителей печати как общественная организация, объединяющая в своих кругах лидеров рынка печати, распространения, книжной торговли и полиграфии, издателей и медиа, взяла на себя инициативу проведения профессиональных конкурсов. Соорганизатор - ОАО "Белкнига".

XXV Минская международная книжная выставка-ярмарка проходит с 28 февраля по 4 марта в административном комплексе по проспекту Победителей, 14.-0-