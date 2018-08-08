Не видеть мяча - не значит не видеть мечты! Турнир Беларуси по интуитивному футболу Volkswagen Cup

Большой футбольный праздник прошел в Минске 4-5 августа. Наша столица стала центром проведения турнира Беларуси по интуитивному футболу Volkswagen Cup. Команды незрячих и слабовидящих игроков Гомеля, Мозыря, Минска, Молодечно, Витебска, Слуцка, Гродно собрались, чтобы побороться за звание лучших.

Подобный турнир впервые проводится в Европе. Его уникальность заключается в том, что за победу в нем игроки боролись в двух категориях: В1 (тотально незрячие футболисты) и В2 (слабовидящие игроки с инвалидностью 2-й и 3-й группы). А также были сформированы инклюзивные команды, в которых зрячие футболисты сыграли в равных условиях с тотально незрячими спортсменами.

В церемонии открытия турнира Volkswagen Cup приняли участие шоу барабанщиц Foxy beat и группа поддержки Chilly Girl. Звонкие ритмы зазвучали над полем ФК "Минск", заряжая игроков и зрителей положительной энергией и настраивая на игру. Продолжило церемонию выступление Ярослава Соколикова, финалиста национального отбора на детское "Евровидение-2018".

После двух дней напряженных игр определились победители. Итак, в финале Volkswagen Cup безоговорочную победу в категории В1 одержали игроки РЦОП (Республиканского центра олимпийской подготовки, сборная Беларуси по футболу среди незрячих), забив гродненской команде три гола.

Тройка команд-победительниц в данной категории выглядит так:

• РЦОП - первое место.

• Гродно - второе место.

• Гомель - третье место.

Далее в категории В2-В3 призерами стали следующие команды:

• Молодечно - первое место.

• Гродно - второе место.

• Минск - третье место.

Игроки команд-триумфаторов турнира были награждены соответствующими медалями, памятными грамотами и подарками. А команда РЦОП и команда Молодечно получили главные награды турнира - кубки за победу в турнире Беларуси по интуитивному футболу Volkswagen CUP в своих категориях! Всем финалистам турнира также были подарены сувениры и вручены памятные грамоты.

О правилах

В футболе незрячих (категория В1) используется необычный мяч. Он гораздо тяжелее, меньше по размерам и практически не отскакивает от земли. А его главная особенность - вшитая внутрь трещотка, издающая звенящие звуки при движении.

Во время матча игроки слушают звук мяча, подсказки вратаря или тренера, определяют расположение ворот и контролируют ситуацию на поле. При атаке одного футболиста другой кричит "Вой!" (с испанского языка - "иду") или "Бой!" для того, чтобы избежать столкновения. Один матч состоит из двух таймов по 20 минут, перерыв - 5 минут.

В 2004 году футбол среди незрячих был включен в программу Паралимпийских игр, которые проходили в Афинах, и получил международное признание. В Беларуси первая команда по футболу В1 была создана в 2008 году, и уже в 2009-м ей удалось достаточно успешно выступить на чемпионате Европы. Главным тренером национальной сборной Беларуси по футболу среди незрячих является Кириллов Олег Константинович.

В категории В2-В3 спортсмены не играют в повязках, но им необходимо равномерное и одинаковое освещение во всех частях зала, не дающее отражения. Мяч для игры слабовидящих должен быть белым, оранжевым или зеленым. Иногда используются и другие цвета, которые делают мяч заметным на поле. Белорусская команда слабовидящих является пятикратным чемпионом мира и четырехкратным чемпионом Европы. Пожалуй, это лучший футбольный результат Беларуси, к которому команду привел заслуженный тренер Республики Беларусь Анатолий Иванович Усенко.

Товарищеские матчи и мастер-классы

Турнир Беларуси по интуитивному футболу - ключевое событие важного социального проекта "Интуитивный футбол", инициированного представительством Volkswagen в Беларуси при поддержке Паралимпийского комитета РБ. Проект направлен на поддержание инклюзивных процессов в обществе согласно Конвенции ООН о равных правах людей с инвалидностью, на информирование белорусского общества и создание благоприятного и толерантного отношения к людям с инвалидностью, а также популяризацию спорта среди людей с ограниченными физическими возможностями как эффективного способа их реабилитации и адаптации.

В рамках турнира был организован первый в Минске "Матч с закрытыми глазами" (29 апреля). На одном поле объединились представители национальной сборной Беларуси по футболу среди незрячих и игроки клуба "Арт-Старс": популярные исполнители и ведущие. Эта инклюзивная команда сыграла против сборной команды Витебской области по футболу среди незрячих, на помощь которой пришли футболисты клуба "Шахтер" (Солигорск). Победителями матча стала национальная сборная в содружестве с "Арт-Старс": 4:1.

Болельщикам запомнился товарищеский матч с ФК "Дипломат" (7 июля). Белорусские многократные чемпионы мира и Европы среди слабовидящих сыграли с представителями иностранных дипмиссий, среди которых - Чрезвычайный и Полномочный Посол Словакии в Беларуси Йозеф Мигаш, посол Венесуэлы Хосе Хоакин Боггиано Периччи, , а также представители посольств Пакистана, Турции, Таджикистана и Казахстана. Встреча завершилась победой команды слабовидящих со счетом 1:0.

В Гродно игроки футбольного клуба "Неман", среди которых известные мастера спорта Дмитрий Борисейко, Дмитрий Коваленок, Игорь Ковалевич, а также игроки из Франции, Грузии и Республики Камерун сыграли с командой слабовидящих игроков г.Гродно, к которым присоединился многократный чемпион мира и Европы Андрей Князев (г.Минск). Итоговый счет встречи - 7:7.

Кроме того, незрячие футболисты провели серию мастер-классов в Витебске (14 июля), Гомеле (21 июля) и Молодечно (22 июля). Игроки продемонстрировали всем желающим технику ведения мяча вслепую, научили бить по воротам с закрытыми глазами. Каждый участник имел возможность самостоятельно попробовать сыграть в интуитивный футбол и понять, что даже с отсутствием зрения можно заниматься спортом и жить полноценно. Кроме того, каждый зритель получил возможность стать болельщиком команды на турнире или присоединиться к команде в качестве инклюзивного игрока.

Первый озвученный маршрут для незрячих и слабовидящих людей

Как отметил управляющий импортера Volkswagen в Беларуси Сергей Евгеньевич Михневич, в рамках проекта "Интуитивный футбол Беларуси" по инициативе БелТИЗ и при поддержке бренда Volkswagen в Беларуси будет создан первый озвученный маршрут для незрячих и слабовидящих людей, оборудованный специальными навигационными устройствами. Пилотный запуск планируется осуществить до конца 2018 года.

В рамках турнира прошел товарищеский матч представителей дипломатических миссий в Республике Беларусь (ФК "Дипломат") и сборной команды слабовидящих игроков - участников турнира. Подробности встречи и самые яркие моменты турнира в видеосюжете.

Фото: Алексей Матюшков, Константин Пухов