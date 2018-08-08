Не видеть мяча - не значит не видеть мечты! Турнир Беларуси по интуитивному футболу Volkswagen Cup

Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
8 августа 2018, Ср
+25°C
Переменная облачность EUR 2.3279
USD 2.0117
RUB 3.1653
Главное
Александр Лукашенко Повышение эффективности работы СЭЗ обсуждено на совещании у Лукашенко
Президент
В Беларуси намолотили более 4 млн т зерна
Экономика
Минобразования не исключает использования новой системы оценки на ЦТ в следующем году
Общество
Удача с любимой песней! 60-ю квартиру от "Евроопт" в Минске разыграл солист легендарного ансамбля "Песняры" Валерий Скорожонок
Общество
В Беларуси планируется увеличить ввод жилья для многодетных семей до 10 тыс. квартир в год
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Реклама на сайте
Лента новостей
Аномальная жара вскоре станет обычным явлением - ВМО
11:30 В мире
Житель Щучинского района воровал ограды с кладбища
11:27 Происшествия
Евразийский межправительственный совет соберется в октябре в Витебске
11:27 Экономика
Новую школу откроют в минском микрорайоне Брилевичи к 1 сентября
11:26 Регионы
Ротация представителей Беларуси в Коллегии ЕЭК ожидается в сентябре
11:18 Экономика
Новинки белорусского книгоиздания представят на выставке в Ташкенте
11:18 Общество
В Гродненской области от внешних причин в I полугодии погибли 12 детей
11:16 Регионы
В Минске до конца года планируется ввести 38 жилых домов
11:06 Регионы
Суд по делу о гибели рядового Коржича начался в Минске
11:01 Происшествия
Джекпот "Спортлото 6 из 49" совсем скоро превысит 2 400 000 рублей!
11:00 Общество
Мясникович отмечает необходимость скорейшего расширения договорно-правовой базы с Японией
10:57 Политика
Фонд арендного жилья в Минске в 2018 году пополнят около 200 квартир
10:50 Регионы
Минюсты Беларуси и Саудовской Аравии договорились о сотрудничестве
10:40 Политика
Строительство "Газпром Центра" в Минске должно возобновиться до конца года
10:36 Регионы
Япония расширит дипломатическое присутствие в Беларуси в 2019 году
10:35 Политика
Персональная выставка Владимира Прокопцова открылась в Национальном художественном музее
10:34 Культура
РЕПОРТАЖ: Как отдыхают дети в лагере "Лидер" при 120-й бригаде
10:29 Регионы
В Тегеране при взрыве в спорткомплексе погибли трое рабочих
10:25 В мире
Хоккеисты "Юности" обыграли с минимальным счетом "Неман" в Кубке Беларуси
10:05 Спорт
Под Мостами уснул водитель минивэна, в аварии погибла его дочь
09:59 Происшествия
Все новости
Темы
Социальное государство в работе Социальное государство в работе
Жилье в Минске Жилье в Минске
Жара в Беларуси Жара в Беларуси
Вступительная кампания - 2018 Вступительная кампания - 2018
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Борьба с незаконным оборотом наркотиков
Уборочная кампания Уборочная кампания
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Не видеть мяча - не значит не видеть мечты! Турнир Беларуси по интуитивному футболу Volkswagen Cup

Общество 08.08.2018 | 09:00

Большой футбольный праздник прошел в Минске 4-5 августа. Наша столица стала центром проведения турнира Беларуси по интуитивному футболу Volkswagen Cup. Команды незрячих и слабовидящих игроков Гомеля, Мозыря, Минска, Молодечно, Витебска, Слуцка, Гродно собрались, чтобы побороться за звание лучших.

Подобный турнир впервые проводится в Европе. Его уникальность заключается в том, что за победу в нем игроки боролись в двух категориях: В1 (тотально незрячие футболисты) и В2 (слабовидящие игроки с инвалидностью 2-й и 3-й группы). А также были сформированы инклюзивные команды, в которых зрячие футболисты сыграли в равных условиях с тотально незрячими спортсменами.

В церемонии открытия турнира Volkswagen Cup приняли участие шоу барабанщиц Foxy beat и группа поддержки Chilly Girl. Звонкие ритмы зазвучали над полем ФК "Минск", заряжая игроков и зрителей положительной энергией и настраивая на игру. Продолжило церемонию выступление Ярослава Соколикова, финалиста национального отбора на детское "Евровидение-2018".

После двух дней напряженных игр определились победители. Итак, в финале Volkswagen Cup безоговорочную победу в категории В1 одержали игроки РЦОП (Республиканского центра олимпийской подготовки, сборная Беларуси по футболу среди незрячих), забив гродненской команде три гола.

Тройка команд-победительниц в данной категории выглядит так:

• РЦОП - первое место.

• Гродно - второе место.

• Гомель - третье место.

Далее в категории В2-В3 призерами стали следующие команды:

• Молодечно - первое место.

• Гродно - второе место.

• Минск - третье место.

Игроки команд-триумфаторов турнира были награждены соответствующими медалями, памятными грамотами и подарками. А команда РЦОП и команда Молодечно получили главные награды турнира - кубки за победу в турнире Беларуси по интуитивному футболу Volkswagen CUP в своих категориях! Всем финалистам турнира также были подарены сувениры и вручены памятные грамоты.

О правилах

В футболе незрячих (категория В1) используется необычный мяч. Он гораздо тяжелее, меньше по размерам и практически не отскакивает от земли. А его главная особенность - вшитая внутрь трещотка, издающая звенящие звуки при движении.

Во время матча игроки слушают звук мяча, подсказки вратаря или тренера, определяют расположение ворот и контролируют ситуацию на поле. При атаке одного футболиста другой кричит "Вой!" (с испанского языка - "иду") или "Бой!" для того, чтобы избежать столкновения. Один матч состоит из двух таймов по 20 минут, перерыв - 5 минут.

В 2004 году футбол среди незрячих был включен в программу Паралимпийских игр, которые проходили в Афинах, и получил международное признание. В Беларуси первая команда по футболу В1 была создана в 2008 году, и уже в 2009-м ей удалось достаточно успешно выступить на чемпионате Европы. Главным тренером национальной сборной Беларуси по футболу среди незрячих является Кириллов Олег Константинович.

В категории В2-В3 спортсмены не играют в повязках, но им необходимо равномерное и одинаковое освещение во всех частях зала, не дающее отражения. Мяч для игры слабовидящих должен быть белым, оранжевым или зеленым. Иногда используются и другие цвета, которые делают мяч заметным на поле. Белорусская команда слабовидящих является пятикратным чемпионом мира и четырехкратным чемпионом Европы. Пожалуй, это лучший футбольный результат Беларуси, к которому команду привел заслуженный тренер Республики Беларусь Анатолий Иванович Усенко.

Товарищеские матчи и мастер-классы

Турнир Беларуси по интуитивному футболу - ключевое событие важного социального проекта "Интуитивный футбол", инициированного представительством Volkswagen в Беларуси при поддержке Паралимпийского комитета РБ. Проект направлен на поддержание инклюзивных процессов в обществе согласно Конвенции ООН о равных правах людей с инвалидностью, на информирование белорусского общества и создание благоприятного и толерантного отношения к людям с инвалидностью, а также популяризацию спорта среди людей с ограниченными физическими возможностями как эффективного способа их реабилитации и адаптации.

В рамках турнира был организован первый в Минске "Матч с закрытыми глазами" (29 апреля). На одном поле объединились представители национальной сборной Беларуси по футболу среди незрячих и игроки клуба "Арт-Старс": популярные исполнители и ведущие. Эта инклюзивная команда сыграла против сборной команды Витебской области по футболу среди незрячих, на помощь которой пришли футболисты клуба "Шахтер" (Солигорск). Победителями матча стала национальная сборная в содружестве с "Арт-Старс": 4:1.

Болельщикам запомнился товарищеский матч с ФК "Дипломат" (7 июля). Белорусские многократные чемпионы мира и Европы среди слабовидящих сыграли с представителями иностранных дипмиссий, среди которых - Чрезвычайный и Полномочный Посол Словакии в Беларуси Йозеф Мигаш, посол Венесуэлы Хосе Хоакин Боггиано Периччи, , а также представители посольств Пакистана, Турции, Таджикистана и Казахстана. Встреча завершилась победой команды слабовидящих со счетом 1:0.

В Гродно игроки футбольного клуба "Неман", среди которых известные мастера спорта Дмитрий Борисейко, Дмитрий Коваленок, Игорь Ковалевич, а также игроки из Франции, Грузии и Республики Камерун сыграли с командой слабовидящих игроков г.Гродно, к которым присоединился многократный чемпион мира и Европы Андрей Князев (г.Минск). Итоговый счет встречи - 7:7.

Кроме того, незрячие футболисты провели серию мастер-классов в Витебске (14 июля), Гомеле (21 июля) и Молодечно (22 июля). Игроки продемонстрировали всем желающим технику ведения мяча вслепую, научили бить по воротам с закрытыми глазами. Каждый участник имел возможность самостоятельно попробовать сыграть в интуитивный футбол и понять, что даже с отсутствием зрения можно заниматься спортом и жить полноценно. Кроме того, каждый зритель получил возможность стать болельщиком команды на турнире или присоединиться к команде в качестве инклюзивного игрока.

Первый озвученный маршрут для незрячих и слабовидящих людей

Как отметил управляющий импортера Volkswagen в Беларуси Сергей Евгеньевич Михневич, в рамках проекта "Интуитивный футбол Беларуси" по инициативе БелТИЗ и при поддержке бренда Volkswagen в Беларуси будет создан первый озвученный маршрут для незрячих и слабовидящих людей, оборудованный специальными навигационными устройствами. Пилотный запуск планируется осуществить до конца 2018 года.

В рамках турнира прошел товарищеский матч представителей дипломатических миссий в Республике Беларусь (ФК "Дипломат") и сборной команды слабовидящих игроков - участников турнира. Подробности встречи и самые яркие моменты турнира в видеосюжете.

Фото: Алексей Матюшков, Константин Пухов

Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png
﻿
Теги
турнир, футбол
Версия для печати
Новости рубрики Общество
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
Гороскоп на завтра
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.3279 BYN 2.326 BYN 2.333 BYN
USD
2.0117 BYN 2.004 BYN 2.009 BYN
RUB
3.1653 BYN 3.152 BYN 3.163 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Какими необычными способностями обладают кошки минчан
Все видео

Фотоновости

Михаил Мясникович
Все фото

Инфографика

Свободные экономические зоны Свободные экономические зоны (СЭЗ) созданы в целях стимулирования производств, основанных на новых и передовых технологиях, увеличения числа рабочих мест и объема экспорта.
Вся инфографика
Президент
Во время совещания Лукашенко намерен посетить Оршу и проконтролировать выполнение поручений по развитию города
Лукашенко: работники стройкомплекса вносят значительный вклад в динамичное развитие экономики
В Беларуси совершенствуется порядок осуществления лотерейной деятельности
Политика
Во время встречи Япония расширит дипломатическое присутствие в Беларуси в 2019 году
Мясникович отмечает необходимость скорейшего расширения договорно-правовой базы с Японией
Минюсты Беларуси и Саудовской Аравии договорились о сотрудничестве
Экономика
Фото из архива В Беларуси намолотили более 4 млн т зерна
Евразийский межправительственный совет соберется в октябре в Витебске
Ротация представителей Беларуси в Коллегии ЕЭК ожидается в сентябре
Происшествия
Фото из архива Суд по делу о гибели рядового Коржича начался в Минске
Следственный комитет возбудил уголовное дело о несанкционированном доступе к информации БЕЛТА
Житель Щучинского района воровал ограды с кладбища
Регионы
РЕПОРТАЖ: Как отдыхают дети в лагере "Лидер" при 120-й бригаде
Новую школу откроют в минском микрорайоне Брилевичи к 1 сентября
В Гродненской области от внешних причин в I полугодии погибли 12 детей
Спорт
Перед началом матча "Карабах" - БАТЭ. Фото из социальных сетей Футболисты БАТЭ одержали гостевую победу над "Карабахом" в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов
Хоккеисты "Юности" обыграли с минимальным счетом "Неман" в Кубке Беларуси
Команды из трех стран поспорят в Бресте за победу в турнире по хоккею на траве
Технологии
Фото из архива Оператор velcom обеспечит к Европейским играм бесперебойную связь в поездах БЖД
Пользователи сообщили о неполадках в работе Google
В Китае представили проект самого длинного подводного тоннеля в мире
Культура
Генеральный директор Национального художественного музея Владимир Прокопцов, 2018 год Директору Национального художественного музея Владимиру Прокопцову исполняется 65 лет
Персональная выставка Владимира Прокопцова открылась в Национальном художественном музее
Скульптор Иван Миско завершает создание памятного знака белорусским космонавтам
В мире
Фото из социальных сетей Более 2,5 тыс. человек эвакуированы в Испании из-за лесных пожаров
Аномальная жара вскоре станет обычным явлением - ВМО
В Тегеране при взрыве в спорткомплексе погибли трое рабочих
Калейдоскоп
Кадр из видеозаписи с кинопроб Кита Харрингтона для сериала "Игра престолов" Звезды "Игры престолов" снялись в короткометражной пародии на голливудские кастинги
Монеты с изображением медвежонка Паддингтона выпущены в Великобритании
Дуэйн Джонсон подарил автомобиль своему дублеру
Газета 7 дней
Предвестник Великой Победы
ТРИ «С»: силач, самогон и самосвал
Докопаться до истины
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Михаил МЯСНИКОВИЧ. Потенциал сотрудничества
Сергей ЧИЖИК. Равные среди равных
Дзмітрый ЯЦЭВІЧ. Бясцэнны скарб беларускага народа
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия