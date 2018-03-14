Небольшие осадки ожидаются 15 марта в отдельных районах Беларуси

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Небольшие осадки ожидаются в отдельных районах Беларуси 15 марта, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В четверг будет облачно с прояснениями. В отдельных районах пройдут небольшие осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром местами возможен туман, слабый гололед. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер прогнозируется северный 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 2 градусов, днем - от нуля до 5 градусов тепла, по северо-востоку - минус 1-3 градусов.-0-
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