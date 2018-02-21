Небольшой снег и до 19 градусов мороза по северу Беларуси ожидаются 22 февраля

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Небольшой снег и до 19 градусов мороза по северной части Беларуси ожидаются 22 февраля. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Будет облачно с прояснениями. Во многих районах пройдет небольшой снег. Местами ожидается слабый туман, изморозь, на дорогах гололедица. Ветер прогнозируется северо-восточный 2-7 м/с.
Температура воздуха ночью составит 7-13 градусов мороза, по северной части - минус 14-19 (по Витебской и Могилевской областям при прояснениях будет 20-24 градуса мороза). Днем прогнозируется от минус 2 до минус 11 по северу страны.-0-
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