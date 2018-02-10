Небольшой снег и гололедица ожидаются 11 февраля в Беларуси

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА. В воскресенье, 11 февраля, в Беларуси пройдет небольшой снег, на отдельных участках дорог сохранится гололедица. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачно. Во многих районах небольшой снег. Ветер неустойчивый слабый.

Температура воздуха в ночные и утренние часы составит 2-8 градусов мороза. Во второй половине дня прогнозируется до нуля - минус 4.-0-

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