Небольшой снег и гололедица ожидаются 11 февраля в Беларуси

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА. В воскресенье, 11 февраля, в Беларуси пройдет небольшой снег, на отдельных участках дорог сохранится гололедица. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Будет облачно. Во многих районах небольшой снег. Ветер неустойчивый слабый.
Температура воздуха в ночные и утренние часы составит 2-8 градусов мороза. Во второй половине дня прогнозируется до нуля - минус 4.-0-
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