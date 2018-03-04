Небольшой снег и гололедица прогнозируются 5 марта местами в Беларуси

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Небольшой снег прогнозируются 5 марта местами в Беларуси, на отдельных участках дорог сохранится гололедица, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачно с прояснениями. Преимущественно по восточным районам пройдет небольшой снег, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер ожидается северо-западный с переходом на юго-восточный, умеренный, ночью по востоку страны - порывистый.

Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до минус 10-16 градусов (при прояснениях до минус 17-19 градусов). Во второй половине дня морозы ослабеют до 3-8 градусов, по западным районам страны температура будет от нуля до минус 2 градусов.-0-