14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неделя леса стартует в Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.

Акция пройдет с 14 по 21 апреля. Ее организатором традиционно выступает Минлесхоз. В этом году акция посвящена Году малой родины и восстановлению лесов, поврежденных в результате массового распространения насекомых-вредителей. Главная цель мероприятия - привлечение широкого внимания общественности к проблемам лесного фонда, популяризация бережного отношения к одному из главных природных ресурсов страны, усиление экологической, экономической и социальной роли лесов.

Принять участие в акции сможет любой желающий. Для этого достаточно обратиться в ближайший лесхоз или лесничество. Лесохозяйственные учреждения страны обеспечат добровольцев необходимым инвентарем и посадочным материалом. Для нынешней кампании лесхозы страны подготовили более 17 млн штук посадочного материала, с помощью которого будут созданы новые леса на площади свыше 3,7 тыс. га.

"Белорусы охотно присоединяются к кампании. Многие собираются принять участие в акции целыми семьями. Также мероприятие активно поддерживают представители бизнеса, общественных объединений, средств массовой информации, органов государственного управления, контролирующих ведомств, депутатский корпус и другие", - рассказали в пресс-службе.

Акция "Неделя леса" в этом году пройдет в 11-й раз. С каждым годом участие в мероприятии принимает все большее количество белорусов. В 2016 году акцию поддержали 81 тыс. человек, в 2017-м - 82,5 тыс.-0-