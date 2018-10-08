Неделя матери стартовала в Беларуси

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Традиционная Неделя матери в этом году проходит в Беларуси с 8 по 14 октября, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

В каждом регионе страны запланирована своя программа мероприятий, включая обязательное чествование многодетных матерей на приемах в областных и городских администрациях. "Неделя будет наполнена яркими, запоминающимися событиями, цель которых - выражение высшей признательности женщинам-матерям за их благородный труд, объединение усилий всего общества в повышении престижа материнства", - отметили в Минтруда.

Пройдут просветительские акции, круглые столы, вручения подарков, концерты и представления.

В столице 12 октября откроется специализированная выставка "Материнство и детство" - площадка, на которой сконцентрированы все необходимые для мам и малышей товары, а также полезные советы и консультации, мастер-классы, конкурсы и развлечения.

День матери отмечается в Беларуси 14 октября.-0-