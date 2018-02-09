Неделя родного языка пройдет в НАН Беларуси с 19 по 23 февраля

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неделя родного языка пройдет в Национальной академии наук Беларуси с 19 по 23 февраля, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.

Она приурочена к празднованию Международного дня родного языка, который отмечается 21 февраля. Во время Недели родного языка в Институте языкознания им. Якуба Коласа НАН Беларуси пройдет ряд мероприятий.

В понедельник, 19 февраля, в 11.00 состоится научно-практический семинар "Мировая языковедческая славистическая библиография в интернете: принципы функционирования и практическое использование в научной деятельности". Семинар посвящен одному из важнейших составляющих и инструментов деятельности ученых и журналистов - научной информации. Участники получат рекомендации по практическому использованию библиографической базы iSybislaw и узнают о разнообразных поисковых инструментах для эффективной работы с библиографической информацией. В 14.00 Совет молодых ученых проведет развлекательно-образовательное мероприятие "Язык-Quiz" для творческой молодежи НАН Беларуси. Участники игры-викторины смогут продемонстрировать свои творческие способности, логику, знание белорусского языка и культуры.

Во вторник, 20 февраля, в 10.00 в Институте языкознания НАН пройдет встреча ученых-языковедов с учащимися гимназии №23 Минска. Во время встречи будет проведена презентация "История белорусской письменности". В 14.00 состоится заседание круглого стола "Белорусский язык и бизнес", на которое приглашены представители белорусских фирм, компаний, рекламных агентств, банков, Министерства антимонопольного регулирования и торговли и др.

В среду, 21 февраля, в 10.00 начнет работу Международная научная конференция "Белорусский язык в сфере sacrum: история и современность". В 14.00 пройдет презентация юбилейного издания "Псалтири" в переводе на современный белорусский язык. В 14.30 состоится круглый стол "На каком языке обращаться к Богу", посвященный проблемам применения религиозной терминологии.

В четверг, 22 февраля, в 18.30 в Государственном литературно-мемориальном музее Якуба Коласа состоится встреча на тему "По страницам "Исторического словаря белорусского языка", участники которой смогут поучиться читать древние тексты и порассуждать о роли словаря в современной культуре.

Международный день родного языка - ежегодный праздник, учрежденный в 1999 году решением Генеральной сессии ЮНЕСКО. Главная его цель - сохранение языкового и культурного разнообразия в мире, поддержание национальных языков и культур, а также обеспечение права каждого гражданина пользоваться родным языком.-0-