Неделя сирени проходит в Ботаническом саду

С 12 по 20 мая в Центральном ботаническому саду НАН Беларуси проходит неделя сирени. Кульминацией этого благоухающего праздника станет культурно-просветительское мероприятие "Сиреневые грезы", которое состоится 19 мая. Сирингарий находится рядом с оранжереей, чтобы туда попасть, нужно идти по центральной аллее и возле беседки свернуть направо.

На снимках: во время недели сирени в ботаническом саду.

Фото Оксаны Манчук