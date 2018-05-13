Неделя сирени проходит в Ботаническом саду

С 12 по 20 мая в Центральном ботаническому саду НАН Беларуси проходит неделя сирени. Кульминацией этого благоухающего праздника станет культурно-просветительское мероприятие "Сиреневые грезы", которое состоится 19 мая. Сирингарий находится рядом с оранжереей, чтобы туда попасть, нужно идти по центральной аллее и возле беседки свернуть направо.
На снимках: во время недели сирени в ботаническом саду.
Фото Оксаны Манчук
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