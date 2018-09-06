Некоторые из вывезенных в Израиль для занятия проституцией белорусок вернулись в страну

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Некоторые из белорусок, вывезенных в Израиль для занятия проституцией, уже вернулись в Беларусь. Об этом сообщил на брифинге начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси Анатолий Глаз, передает корреспондент БЕЛТА.

В конце июля появилась информация о задержаниях в Беларуси и Израиле группы лиц по подозрению в вывозе белорусок в Израиль для занятия проституцией. Тогда же сообщалось, что установлены пятеро белорусок, которых вывезли в Израиль. Журналисты поинтересовались, где сейчас находятся эти женщины - в Израиле или уже вернулись на родину? И не выявлены ли новые пострадавшие?

"Некоторые из гражданок уже вернулись в Беларусь, остальные в рамках ведущегося расследования находятся в Израиле под охраной полиции", - сообщил Анатолий Глаз. Он обратил внимание на то, что это была совместная международная операция правоохранительных органов, в которой с белорусской стороны принимало участие МВД. Поэтому за дополнительными деталями он порекомендовал обратиться в это ведомство.-0-