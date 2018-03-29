29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Некоторые услуги почтовой связи подорожают с 2 апреля. Такая информация размещена на сайте РУП "Белпочта", сообщает БЕЛТА.

С 2 апреля изменятся тарифы на отдельные нерегулируемые внутриреспубликанские услуги почтовой связи общего пользования. Это пересылка простых мелких пакетов, отправлений "1 класс", заказной письменной корреспонденции, корреспонденции с объявленной ценностью, посылок. Повышение тарифов на услуги составит в среднем 6% к уровню тарифов, действующих с 27 марта 2017 года.

"Белпочта" отмечает, что останутся неизменными тарифы на пересылку внутриреспубликанских отправлений ЕМS, почтового денежного перевода, услуг "Почтовый курьер", "Прямая почтовая реклама", "Почтовый маркетинг", "Местная посылка", "Экспресс-курьер".

Все изменения будут актуализированы 2 апреля в разделе "Тарифы" на сайте "Белпочты".-0-