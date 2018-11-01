Немалая часть высокотехнологичных операций проводится в регионах - Пиневич

1 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Немалая часть высокотехнологичных операций проводится в регионах. Об этом сообщил сегодня журналистам первый заместитель министра здравоохранения Дмитрий Пиневич перед открытием съезда белорусских хирургов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Если брать высокие технологии, то у нас - более 15 тыс. кардиохирургических операций, около 20 тыс. операций на суставах и костях, такое же количество онкологических операций в год. Важно, что примерно 70% проходят в регионах: в областных центрах, крупных районных городах, например, в Гродненской области - это Лида, Слоним, Волковыск", - отметил Дмитрий Пиневич.

"По высоким технологиям, охвату первичной помощи, доступности - мы сегодня одни из лидеров не только на постсоветском пространстве, но и в европейском регионе. Но дальнейшее развитие медицины требует от нас все больших усилий, в том числе и в рамках постдипломной подготовки. Поэтому съезд - это не только расстановка приоритетов, оценка вчерашнего дня, но и элемент постоянной непрерывной подготовки специалистов", - сказал Дмитрий Пиневич. К участию в съезде заявилось свыше 350 человек, хотя изначально планировалось около 300 участников. Это, по словам Дмитрия Пиневича, свидетельствует о желании хирургического сообщества развиваться.

XVI Съезд белорусских хирургов и научно-практическая конференция "Хирургия Беларуси на современном этапе" проходят 1-2 ноября в Гродно. Участниками форума стали специалисты со всех регионов страны, а также ведущие хирурги из Польши, России, Грузии, Украины.

Основная цель - развитие науки и практики в этой сфере, повышение квалификации хирургов. Проводимая в рамках конференции работа секций позволит всесторонне обсудить вопросы разработки и внедрения в клиническую практику новых авангардных методов диагностики и хирургического лечения. "Мероприятие должно стать важным звеном в непрерывном повышении квалификации хирургов. Хотя, подчеркну, наша хирургия добилась больших успехов, во многих направлениях работы белорусские специалисты - в авангарде мировых тенденций", - добавил председатель Белорусской ассоциации хирургов профессор Геннадий Кондратенко. Он отметил, что программа съезда конкретна и интенсифицирована. В частности, на обсуждение вынесены вопросы экстренной, сердечно-сосудистой, абдоминальной хирургии.-0-