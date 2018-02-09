Необходимо проанализировать ситуацию с жильем для педработников - Карпенко

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Необходимо проанализировать ситуацию с улучшением жилищных условий педагогических работников в Беларуси, заявил министр образования Игорь Карпенко в ходе выездного приема граждан по личным вопросам в администрации Советского района Минска, передает корреспондент БЕЛТА.

На приеме председатель Советской районной г. Минска организации Белорусского профсоюза работников Ирина Шпак обозначила вопрос обеспечения жильем педагогических работников. Очередь нуждающихся из их числа в районе составляет сейчас 224 человека, и она не уменьшается. В августе с привлечением льготного кредита из этой очереди начали строиться только пять семей.

"Это, скорее, вопрос к местным органам власти, а не к министру. Но надо совместно с отраслевыми профсоюзами посмотреть нормативку, возможно, что-то нужно менять. Вносите инициативы, которые можно вынести на уровень главы государства, правительства. А пока не стоит рисовать замки на песке. И надо проанализировать ситуацию в целом по республике", - сказал Игорь Карпенко.

В Советском районе есть одно общежитие для педагогов (скоро оно будет передано в единую городскую сеть общежитий), в котором койко-места предоставляются только одиноким. Семейным нужно рассматривать другие варианты решения вопроса. Опрос нуждающихся показал, что многие заинтересованы в арендном жилье и что строиться даже с привлечением льготного кредита многим не по карману. Надо и дальше работать над повышением зарплаты, подчеркнул министр.-0-