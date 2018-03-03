Непогода не повлияла на работу энергосистемы в минувшие сутки - "Белэнерго"

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В минувшие сутки непогода не повлияла на работу энергосистемы, сообщили БЕЛТА в ГПО "Белэнерго".

"За прошедшие сутки непогода не повлияла на работу энергосистемы, по состоянию на утро 3 марта отключений в распределительной сети нет", - рассказали в "Белэнерго".

Как сообщалось, 2 марта на большей части Беларуси прошел снег, местами наблюдалась слабая метель. На субботу и воскресенье, 3-4 марта, синоптики объявляют оранжевый уровень опасности из-за сильного снега.-0-