Непогода не повлияла на работу энергосистемы в минувшие сутки - "Белэнерго"

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В минувшие сутки непогода не повлияла на работу энергосистемы, сообщили БЕЛТА в ГПО "Белэнерго".
"За прошедшие сутки непогода не повлияла на работу энергосистемы, по состоянию на утро 3 марта отключений в распределительной сети нет", - рассказали в "Белэнерго".
Как сообщалось, 2 марта на большей части Беларуси прошел снег, местами наблюдалась слабая метель. На субботу и воскресенье, 3-4 марта, синоптики объявляют оранжевый уровень опасности из-за сильного снега.-0-
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