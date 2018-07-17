17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Непогода в Минске привела к остановкам транспорта, сообщает БЕЛТА.

По данным предприятия "Минсктранс", с 20.10 до 20.50 на улицах Московская и Мясникова не могли проехать автобусы маршрутов № 24, 38, 65, 73, 163. Примерно в это же время ливень привел к остановке на 15 минут трамваев по проспекту Машерова на маршрутах № 3,5,6,11.

Аналогичные ситуации отмечались по проспекту газеты Звязда на троллейбусных маршрутах №32, 53, по улицам М.Богдановича, А.Пашкевич на троллейбусных маршрутах №37, 46, 53, улице Гурского на троллейбусных маршрутах №8, 31, 47, улицам Малинина, Крупская на троллейбусных маршрутах № 30, 41, 41д, 49, на улице Скрипникова на троллейбусном маршруте №77, улице Горецкого на троллейбусных маршрутах № 25, 52 и автобусных маршрутах №30с, 90, 116, на улице Голодеда на троллейбусных маршрутах №16, 49, улице Якубова на маршрутах №35, 35д, 36.

С 20.35 на улице Первомайская остановилось движение автобусов на маршрутах №127 и 901. Движение автобусов маршрута №127 организовывалось по улицам Свердлова, Аранская, маршрута №901 - по улицам Ленина, К.Маркса, Ленинградская. В зоне подтопления оказались улицы Лобанка, 99, Кальварийская, Гусовского, Харьковская, Кабушкина.-0-