Нерегулярные перевозчики начали обращаться за заключением договоров на перевозку пассажиров - Минтранс

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нерегулярные перевозчки начали обращаться в местные органы власти для получения права на осуществление автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил заместитель министра транспорта и коммуникаций Александр Шишко.

"В настоящее время ряд перевозчиков, ранее выполнявших автомобильные перевозки пассажиров в нерегулярном сообщении, обращаются к заказчикам либо операторам автомобильных перевозок пассажиров с заявлениями на получение права выполнения автоперевозок в регулярном сообщении", - проинформировал он. В соответствии с законодательством (закон "Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках" и указ №444. - Прим. БЕЛТА) в настоящее время заказчиками заключаются с перевозчиками соответствующие договоры.

Минтранс примет все меры для обеспечения перевозки пассажиров по проблемным направлениям "Будут приняты все меры, если эти люди (нерегулярные перевозчики. - Прим. БЕЛТА) не будут работать, чтобы обеспечить перевозками пассажиров. Например, с сегодняшнего дня из Новополоцка и Полоцка дополнительно отправляются автобусы большой и малой вместимости. Ведутся переговоры с индивидуальными перевозчиками на эти маршруты", - пояснил замминистра.

По словам замминистра, указанные договоры носят временный характер до проведения конкурса с учетом требований Положения о порядке проведения конкурса на право выполнения автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении, утвержденного постановлением Совета Министров №1398 от 24 сентября 2008 года.

"С целью применения в регионах единых подходов по заключению временных договоров Министерством транспорта и коммуникаций в облисполкомы и Минский горисполком направлена примерная форма договора об организации автомобильных перевозок пассажиров", - добавил Александр Шишко.

Как сообщалось, изменения в закон "Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках", предусматривающие в том числе новые правила работы водителей маршрутных такси, вступили в силу 23 января текущего года. Некоторые перевозчики с 26 февраля сообщили о временном прекращении своей деятельности.-0-