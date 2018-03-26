26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неустойчивая погода с дождем и мокрым снегом ожидается в Беларуси на этой неделе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В Белгидромете отметили, что атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы, принесут в Беларусь осадки в виде дождя и мокрого снега.

Во вторник, 27 марта, погодные условия, в основном, будут определять атмосферные фронты, днем на северо-западные районы страны распространит влияние область повышенного давления. Ночью и утром на большей части территории, днем преимущественно по юго-восточной части пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью и утром в отдельных районах ожидаются слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха ночью понизится до нуля - минус 6, днем ожидается от минус 1 до плюс 4, по юго-западу будет теплее, ночью - 1-2 градуса выше нуля, днем 5-7 градусов тепла.

В среду, 28 марта, с ростом атмосферного давления погода улучшится, но с северными ветрами вновь начнет поступать холодный воздух со Скандинавии. Будет преимущественно без осадков, лишь в отдельных районах по юго-востоку страны пройдут небольшие кратковременные осадки, в основном снег и мокрый снег. На дорогах местами сохранится гололедица. Температура воздуха ночью составит 1-8 градусов мороза, по северо-востоку страны воздух охладится до минус 9 - минус 11, днем будет от минус 1 до плюс 4.

В четверг, 29 марта, под влиянием фронтальных разделов, смещающихся с Западной Европы, ночью по юго-западу, утром и днем на большей части территории страны пройдет снег, мокрый снег, по юго-западу - с дождем. В отдельных районах на дорогах ожидается гололедица, ночью и утром - слабый гололед. Температура воздуха ночью составит 1-8 градусов мороза, по северо-востоку - 9-12 градусов ниже нуля, днем ожидается от минус 2 до плюс 4, по юго-западу - до плюс 6.

В пятницу, 30 марта, под влиянием фронтальных разделов на большей части территории Беларуси пройдут осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром местами прогнозируется туман, слабый гололед, на дорогах - гололедица. Температура воздуха ночью составит от минус 6 до плюс 1, днем будет от нуля до плюс 6, по югу - до 8 градусов тепла.-0-

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