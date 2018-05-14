14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неустойчивая погода с дождями и грозами ожидается в Беларуси на этой неделе, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"На этой неделе ожидается неустойчивая погода", - отметили в Белгидромете.

Во вторник, 15 мая, атмосферные фронты обусловят на большей части территории страны кратковременные дожди, в отдельных районах прогремят грозы. Температура воздуха ночью составит 7-13 градусов выше нуля, днем будет 18-24 градуса тепла.

В среду, 16 мая, фронтальные разделы, смещающиеся с юго-запада Европы, обусловят преимущественно по западной части Беларуси кратковременные дожди различной интенсивности, в отдельных районах с грозами. Температура воздуха ночью составит 9-14 градусов тепла, днем в основном будет 20-26 градусов выше нуля, лишь по юго-западу в дожди - плюс 18 - плюс 19.

В четверг, 17 мая, сохранится неустойчивая погода, на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах прогремят грозы, днем по юго-западу - с порывистым ветром. Температура воздуха ночью составит 10-15 градусов тепла, днем ожидается 20-26 градусов выше нуля, в юго-западных районах из-за плотной облачности и дождей будет не выше плюс 16 - плюс 19.

В пятницу, 18 мая, ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах с грозами. Температура воздуха ночью составит 8-13 градусов выше нуля, днем прогнозируется 16-22 градуса тепла, по востоку страны воздух прогреется до плюс 24.-0-

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