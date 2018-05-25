НИИ труда займется разработкой национальной стратегии действий в интересах пожилых

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Разработка национальной стратегии действий в интересах пожилых граждан может начаться в 2019 году. Об этом сообщила сегодня национальный координатор Беларуси по вопросам старения, заведующая отделом исследований рынка труда, занятости и социальной защиты населения Научно-исследовательского института труда Министерства труда и социальной защиты Беларуси Анна Закревская на первом белорусском форуме-фестивале университетов третьего возраста в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Институт совместно с Министерством труда и социальной защиты рассматривают возможность создания проекта такого документа в следующем году в рамках тематического плана НИИ. То есть это будет разработка научно обоснованных подходов к проекту национальной стратегии действий в интересах стареющего общества и пожилых людей по заказу Минтруда, - сказала Анна Закревская. - Не исключено создание рабочей группы, в которую войдут представители органов госуправления, местных органов власти для учета региональной специфики, неправительственные организации, общественные объединения".

Стратегия должна будет включать ряд составляющих, но ядром станут меры по реализации потенциала пожилых для удовлетворения их потребностей во всех сферах жизнедеятельности. Прежде чем разрабатывать этот комплексный документ, необходимо провести подготовительную работу. Для начала выработать четкое понимание того, кого считать пожилыми, людьми старческого возраста и т.д., то есть создать периодизацию возрастов. На основе этой периодизации составить несколько вариантов демографического прогноза (с учетом разных факторов), провести комплексное исследование положения всех категорий пожилых. И, наконец, проанализировать созданные в стране институциональные условия.

Процессы старения происходят интенсивно во всем мире, в том числе в Беларуси. Если в 2017 году доля населения старше 60 лет составляла 21%, то, по актуализированному прогнозу, к 2040 году она достигнет практически 30% населения, к 2055 году этот показатель превысит 35%. "Но старение не должно рассматриваться как проблема. И мы видим, что такой подход постепенно уходит. Сегодня процесс старения рассматривается как потенциал. Есть понимание, что общество будет другим, в количественном и качественном выражении, с новыми потребностями и новыми возможностями. Такой взгляд заставляет страны, в том числе Беларусь, координировать усилия органов госуправления, государственных организаций, институтов гражданского общества и самих пожилых по созданию условий для реализации человеческого потенциала в условиях нового стареющего общества", - пояснила национальный координатор.

В Беларуси уже выработан механизм государственной политики в интересах стареющего общества (законодательство, государственные программы, система институтов, статистика). Демографический прогноз является основанием для развития этого механизма, а значит, он не статичен, государство реагирует на происходящие процессы, демографические тенденции.

Первый белорусский форум-фестиваль университетов третьего возраста проходит в Минске 25-27 мая. В нем участвуют представители организаций и инициатив, которые занимаются образованием и активизацией, отстаиванием интересов пожилых людей, представители государственных органов власти. В программе - дискуссии, мастер-классы, презентации, выставки, будет представлен опыт Украины и России, а также стран Балтии в повышении качества жизни пожилых людей. На третий день участников ждет гала-концерт, посвященный 5-летию Минского университета третьего возраста.

Организаторами являются ОО "Белорусская ассоциация социальных работников" (Минск), центр дополнительного образования взрослых "Студия полезных компетенций" и ОО "Центр информационной поддержки общественных инициатив "Третий сектор" (Гродно). Партнерами выступают представительство ЮНФПА в Беларуси, международное общественное объединение "Взаимопонимание" (Минск), DVV-International и столичное учреждение "Центр активного долголетия".-0-