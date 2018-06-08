Никаких переговоров о российской военной базе в Беларуси не ведется - Суриков

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Никаких переговоров о российской военной базе в Беларуси не ведется, сообщил сегодня журналистам посол России в Беларуси Александр Суриков, передает корреспондент БЕЛТА.
"Никаких переговоров ни о какой базе не ведется", - сказал он. Вопрос был задан в связи с планами Польши разместить на своей территории американскую военную базу.
Ранее белорусская сторона неоднократно заявляла об отсутствии необходимости в создании в стране российской военной авиабазы.-0-
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