Никаких переговоров о российской военной базе в Беларуси не ведется - Суриков

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Никаких переговоров о российской военной базе в Беларуси не ведется, сообщил сегодня журналистам посол России в Беларуси Александр Суриков, передает корреспондент БЕЛТА.

"Никаких переговоров ни о какой базе не ведется", - сказал он. Вопрос был задан в связи с планами Польши разместить на своей территории американскую военную базу.

Ранее белорусская сторона неоднократно заявляла об отсутствии необходимости в создании в стране российской военной авиабазы.-0-