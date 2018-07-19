Ночная гонка дронов пройдет в Минске на фестивале #Пронебо

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ночная гонка квадрокоптеров (дронов) впервые пройдет на аэродроме Боровая во время авиафестиваля #Пронебо 28 июля, сообщили БЕЛТА в Белорусской федерации авиационного спорта (БФАС).

Участники со всей страны выставят беспилотные летательные аппараты, каждый из которых будет отличать светодиодная подсветка определенного цвета. Это позволит легко определить победителя в условиях высоких скоростей и обеспечит зрелищность соревнований.

Гонка пройдет на новой трассе на площадке фестиваля и начнется ближе к заходу солнца. Полоса разноуровневых препятствий создана руками белорусских дрон-рейсеров по стандартам международных соревнований. К трассе примыкает пилотская зона со столами и розетками, а для безопасности спортсменов и зрителей натянута прочная сетка.

Состязание в формате "все против всех" предполагает в каждом заезде участие 6 дронов.

Дрон-рейсинг - один из самых молодых видов спорта, который зародился среди любителей радиоуправляемых моделей. Операторы используют специальные видеоочки, чтобы с помощью камер на дроне видеть трассу от первого лица. Квадрокоптеры обычно разгоняются до 140 км/ч, а мировой рекорд составляет 310 км/ч.

Авиационный фестиваль #Пронебо пройдет на аэродроме Боровая с 28 по 29 июля. Можно будет увидеть около 30 летательных аппаратов - от воздушных шаров до вертолетов. Также будут соревнования парашютистов, на концертной площадке зажгут коллективы "Пицца", Oili, Litesound и кавер-группы из Беларуси. Будет для удобства гостей и фуд-корт от Vulitsa Ezha. А еще обустроят развлекательные площадки, красочные фотозоны, детский центр, лекторий и даже зону для домашних питомцев.-0-