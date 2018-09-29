Ночные заморозки ожидаются 30 сентября на большей части территории Беларуси

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заморозки в ночь на 30 сентября ожидаются на большей части территории Беларуси, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В воскресенье в Беларуси прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный: ночью умеренный, днем порывистый, по северу местами до сильного.
Ночью ожидаются заморозки до 4 градусов, местами температура воздуха составит 1-3 градуса тепла. В середине дня на отдельных территориях воздух прогреется до 10-15 градусов.-0-
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