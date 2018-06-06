Ночные заморозки ожидаются 7 июня в Беларуси

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заморозки ожидаются 7 июня в некоторых районах Беларуси, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер будет переменных направлений 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью составит 2-8 градусов выше нуля. Ночью и утром в отдельных районах страны на почве ожидаются заморозки до нуля - минус 2 градусов. Днем будет 16-22 градуса тепла.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3458 BYN
|2.346 BYN
|2.355 BYN
|USD
|2.0052 BYN
|2.001 BYN
|2.005 BYN
|RUB
|3.2349 BYN
|3.22 BYN
|3.235 BYN