Ночные заморозки ожидаются 7 июня в Беларуси

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заморозки ожидаются 7 июня в некоторых районах Беларуси, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер будет переменных направлений 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью составит 2-8 градусов выше нуля. Ночью и утром в отдельных районах страны на почве ожидаются заморозки до нуля - минус 2 градусов. Днем будет 16-22 градуса тепла.-0-

Прогноз погоды на неделю