4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ночные заморозки ожидаются местами по Беларуси 5 октября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу ожидается переменная облачность. Ночью будет без осадков, днем в отдельных районах по северной части страны пройдут небольшие дожди. Ветер прогнозируется юго-западный 4-9 м/с, днем по северо-востоку с порывами до 12 м/с.

Температура воздуха ночью составит 1-5 градусов выше нуля, местами ожидаются заморозки до нуля - минус 3. Днем будет 10-15 тепла, по западу Брестской области - до плюс 17 градусов.-0-

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