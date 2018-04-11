Нормы о судебной защите заинтересованных лиц в приказном производстве нужно совершенствовать - КС

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нормы Гражданского процессуального кодекса и Хозяйственного процессуального кодекса о судебной защите заинтересованных лиц в приказном производстве нужно совершенствовать. Об этом говорится в решении Конституционного суда, которое размещено на его сайте, сообщает БЕЛТА.

Особенность приказного производства в том, что судья, суд, рассматривающий экономические дела, выносит определение о судебном приказе без разбирательства и вызова сторон по заявлению взыскателя. Рассматриваются требования о взыскании денег, об истребовании имущества или об обращении взыскания на имущество должника, которые носят бесспорный характер (основаны на документах, подтверждающих задолженность должника), либо признаются (не оспариваются) должником, но не выполняются.

Если должник не согласен с заявленными взыскателем требованиями, у него есть право на судебную защиту своих прав и законных интересов.

Анализ положений ГПК и ХПК показывает, что в этих кодексах судебная защита других лиц, права и законные интересы которых могут быть затронуты определением о судебном приказе, не предусмотрена. Это свидетельствует о наличии пробела правового регулирования.

Конституционный суд считает, что другим лицам, которых затрагивает определение о судебном приказе, в силу принципа состязательности и равенства сторон в процессе должны быть обеспечены процессуальные гарантии защиты прав и законных интересов на равноправной основе с должником. Только при этом условии реализуется право на судебную защиту, которая должна быть справедливой, полной и эффективной, добавили в суде.

Конституционный суд считает необходимым устранить пробел правового регулирования касательно обеспечения права на судебную защиту заинтересованных лиц, не являющихся в этом производстве взыскателем или должником, права и обязанности которых могут затрагиваться определением о судебном приказе. Для этого необходимо внести соответствующие изменения в ГПК и ХПК.

Совету Министров предлагается подготовить соответствующий проект закона о внесении изменений в гражданское процессуальное и хозяйственное процессуальное законодательство, регулирующее приказное производство, и внести его в установленном порядке в Палату представителей.

Производство по делу возбуждено Конституционным судом на основании поступившего обращения Белорусской республиканской коллегии адвокатов.-0-