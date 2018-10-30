Нормы об использовании и охране изображений граждан необходимо включить в Гражданский кодекс - КС

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конституционный суд Беларуси указал законодателям на неопределенность в правовом регулировании в гражданском законодательстве и необходимость защиты каждого человека гражданско-правовыми средствами от незаконного вмешательства в личную жизнь. Соответствующее решение "О правовом регулировании в гражданском законодательстве использования и охраны изображения гражданина" от 30 октября 2018 года размещено на сайте КС, сообщает БЕЛТА.

Производство по делу возбуждено на основании поступивших обращений Белорусской республиканской коллегии адвокатов и общественного совета при МВД Беларуси, в которых поставлен вопрос о наличии правовой неопределенности в нормах Гражданского кодекса, связанной с обеспечением гарантий права гражданина на защиту от незаконного вмешательства в его личную жизнь.

В обращении Белорусской республиканской коллегии адвокатов указывается, что распространение изображений граждан посредством фото- и видеосъемки в СМИ и интернете в ряде случаев сопряжено с нарушением их прав и законных интересов. Использование изображения гражданина без его согласия является вторжением в его частную жизнь, а также нарушением права на личную тайну. Общественный совет при МВД считает необходимым обеспечить право граждан на защиту от незаконного вмешательства в их личную жизнь, в том числе сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск МВД, находящихся при исполнении служебных обязанностей.

Каждому гражданину в соответствии с Конституцией гарантируется защита его личных неимущественных прав, таких как свобода, неприкосновенность и достоинство личности, личная жизнь, честь и достоинство. К охраняемым нематериальным благам относится и внешний облик человека, а также основанное на нем право на изображение гражданина. Как самодостаточное личное нематериальное благо оно представляет собой его внешний (индивидуальный) облик в объективной форме, например, в произведении изобразительного искусства, на фотографии или в видеозаписи в конкретный момент времени.

В соответствии с Гражданским кодексом отношения, связанные с осуществлением и защитой неотчуждаемых прав и свобод человека и других нематериальных благ, регулируются гражданским законодательством. Следовательно, именно гражданское законодательство определяет, в каких случаях и каким способом осуществляется использование и защита нематериальных благ, в том числе внешнего облика гражданина и права на его изображение.

По мнению КС, нормы гражданского законодательства должны не только устанавливать способы охраны конкретного изображения гражданина, зафиксированного на материальном носителе, но и определять режим использования таких образов другими лицами.

Из этого следует, что в действующем законодательном регулировании имеется правовой дефект: отсутствует правовой механизм обеспечения каждому охраны его изображения. В процессе правоприменения это может привести к нарушению конституционных прав, свобод и законных интересов граждан. Поэтому Конституционный суд признал необходимым внесение изменений в Гражданский кодекс Беларуси.

Совету Министров предложено подготовить соответствующий проект закона и внести его в установленном порядке в Палату представителей Национального собрания.-0-