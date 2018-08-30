Носкевич: проверкой по факту смерти ребенка в Ганцевичском районе занимается центральный аппарат СК

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проверкой по факту смерти ребенка после прививки в Ганцевичском районе занимается центральный аппарат Следственного комитета. Об этом рассказал председатель Следственного комитета Иван Носкевич сегодня во время рабочей поездки в Гомель, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

"В связи с тем, что этот случай вызвал широкий общественный резонанс, различные кривотолки, мной буквально вчера принято решение о дальнейшем проведении проверки силами центрального аппарата ведомства, управления по расследованию преступлений против личности, - сказал Иван Носкевич. - На данный момент у нас нет конкретных фактов о том, что истерия в средствах массовой информации является следствием борьбы производителей вакцин, но и исключать эту версию мы не можем. Это будет являться предметом проверки, точно таким же, как и установление причин смерти ребенка, а также оснований и условий закупки медицинского препарата".

Как сообщалось, несчастный случай произошел днем 13 августа в Ганцевичском районе. Двухмесячного мальчика его родители доставили на плановую вакцинацию в фельдшерско-акушерский пункт. После введения прививок ребенок стал задыхаться и был госпитализирован вызванной бригадой скорой помощи, но спасти его не удалось.-0-