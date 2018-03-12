12 марта, Минск /Юлия Дыленок - БЕЛТА/. Белорусским нотариусам планируется предоставить право совершать исполнительные надписи в электронной форме. Об этом сообщила сегодня журналистам председатель Белорусской нотариальной палаты Наталья Борисенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня мы имеем одно нотариальное действие, которые называется "заверение внешней формы электронного документа". Что касается нашего будущего, то сейчас Национальный банк, Министерство юстиции и Белорусская нотариальная палата работают над тем, чтобы банки Беларуси имели возможность обращаться к нотариусам с документами в электронном виде для получения исполнительной надписи по требованиям, возникающим из кредитных договоров, и, соответственно, получать в электронном виде эти самые исполнительные надписи для взыскания денежных средств с должников", - отметила Наталья Борисенко.

Она напомнила, что с 26 февраля в соответствии с декретом №7 "О развитии предпринимательства" нотариусы получили возможность участвовать в процедуре регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также внесений изменений в учредительные документы юрлиц и свидетельства о регистрации ИП.-0-